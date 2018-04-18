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Son dakika: Erken seçim 24 Haziran'da! Zeynep Küçük'ten değerlendirme

Vatan Partisi MKK Üyesi Avukat Zeynep Küçük, erken seçim kararını Ulusal Kanal'a değerlendirdi. Küçük, "Seçim hukuken mümkün ancak eşit rekabet hakkı yok." dedi

Son dakika: Erken seçim 24 Haziran'da! Zeynep Küçük'ten değerlendirme

Erken seçim kararının açıklanmasıyla birlikte Anayasal haklar tartışma konusu oldu.

Erken seçim kararını değerlendiren Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu Üyesi Avukat Zeynep Küçük partilerin eşit haklara sahip olmadığını söyledi.

Küçük, "Seçim haklarında yerine oturmayan maddeler var." dedi.

Avukat Zeynep Küçük, panik sonucu erken seçim kararı alındığını belirtti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #erken seçim #24 haziran 2018 pazar #vatan partisi #zeynep küçük
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