Anayurt gazetesinin usta yazarlarından Murat Polat, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürpriz bir seçim kararı alacağını belirtti. Polat'ın aktardığına göre, MHP'nin de erken seçime gidileceğinden haberi olduğu ve bu bilgi AK Parti kulislerine yansıdı. Polat, "Olası bir seçime Türkiye hazır olsun" dedi

Anayurt gazetesi yazarı Murat Polat, şunları aktardı:



"



Cumhurbaşkanı



AK Parti kulislerinde



Olası bir seçime Türkiye hazır olsun.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her an erken seçim kararı ala bilir.



Muhalefet şimdiden tedirgin olmaya başladı. Muhalefet erken seçim olmaz bu ülke bunu kaldırmaz dese de Erdoğan’ın erken seçim sürprizi yapacağı kulislere bomba gibi düştü.











İYİ Parti Genel Başkanı



Yeni kurulacak olan partiler olası bir erken seçime yetişemeyecek.



AK Parti tabanı rahatsız.



AK Parti tabanı parti içerisinde ve teşkilatlarda değişiklik olmadan seçime gidilmesi AK Parti’yi bitirir dedi.



AK Parti tabanı parti içerisinde bazı siyasetçilerin AK Partiyi ve Erdoğan'ı yıprattığı bunların yüzünden Parti’nin oy oranının düştüğünü söylüyor.



Taban Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde yapacağı parti içindeki değişimde Parti’yi yıpratanlar başta olmak üzere tepeden bakanları, kibirli olanları, akçeli işlerle alakası olanları bu partiden temizlemesi gerektiğini söylüyor.



Parti tabanı Erdoğan'dan kabine ve genel merkez yönetiminde yer alan bir çok siyasetçinin ve illerde Parti Teşkilatlarının yöneticilerinin değişmesini istiyor.



Bir taraftan



Kulislerde, Erdoğan'ı yıpratanların başında kendisine yakın olan isimler işaret ediliyor ve parti içi muhalefetin eline koz verildiği, Erdoğan haricinde parti için çalışanın olmayışı ve bunun sonucu olarak Babacan ile Davutoğlu gibi isimlerin bu yüzden ortaya çıktığı söyleniyor.



Öte yandan tabanda yeri olmayan siyasetçilerin Erdoğan sayesinde makam mevki sahibi olduğu söyleniyor ve " siyasetçilerin Erdoğan’ı taşıması gerekirken, Erdoğan siyasetçileri taşıyor" eleştirisi yapılıyor."



ulusal.com.tr AK Parti ’de erken seçim çalışmaları mı var. AK Parti kulislerinde en kısa zamanda erken genel seçimlere gidileceği konuşuluyor. Recep Tayyip Erdoğan sürpriz bir seçim kararı alacak.AK Parti kulislerinde MHP ’nin de erken seçime gidileceğinden haberi olduğu kulislere yansıdı.Olası bir seçime Türkiye hazır olsun.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her an erken seçim kararı ala bilir.Muhalefet şimdiden tedirgin olmaya başladı. Muhalefet erken seçim olmaz bu ülke bunu kaldırmaz dese de Erdoğan’ın erken seçim sürprizi yapacağı kulislere bomba gibi düştü. HDP Genel başkanı Sezai Temelli ’nin 2023 genel seçimler beklenmeyecek erken seçim var partisine hazır olun talimatı verdiği öğrenildi. CHP ise olası bir erken seçime itiraz ediyor.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin erken seçime her zaman hazır olduğunu defalarca TBMM meclis grubunda dile getirdi.Yeni kurulacak olan partiler olası bir erken seçime yetişemeyecek.AK Parti tabanı rahatsız.AK Parti tabanı parti içerisinde ve teşkilatlarda değişiklik olmadan seçime gidilmesi AK Parti’yi bitirir dedi.AK Parti tabanı parti içerisinde bazı siyasetçilerin AK Partiyi ve Erdoğan'ı yıprattığı bunların yüzünden Parti’nin oy oranının düştüğünü söylüyor.Taban Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde yapacağı parti içindeki değişimde Parti’yi yıpratanlar başta olmak üzere tepeden bakanları, kibirli olanları, akçeli işlerle alakası olanları bu partiden temizlemesi gerektiğini söylüyor.Parti tabanı Erdoğan'dan kabine ve genel merkez yönetiminde yer alan bir çok siyasetçinin ve illerde Parti Teşkilatlarının yöneticilerinin değişmesini istiyor.Bir taraftan Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu 'nun parti çalışmaları sürerken, AK Parti kulislerinde bu ayrılığın nedenleri de tartışma konusu olmaya devam ediyor.Kulislerde, Erdoğan'ı yıpratanların başında kendisine yakın olan isimler işaret ediliyor ve parti içi muhalefetin eline koz verildiği, Erdoğan haricinde parti için çalışanın olmayışı ve bunun sonucu olarak Babacan ile Davutoğlu gibi isimlerin bu yüzden ortaya çıktığı söyleniyor.Öte yandan tabanda yeri olmayan siyasetçilerin Erdoğan sayesinde makam mevki sahibi olduğu söyleniyor ve " siyasetçilerin Erdoğan’ı taşıması gerekirken, Erdoğan siyasetçileri taşıyor" eleştirisi yapılıyor."ulusal.com.tr