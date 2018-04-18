Erken seçim çıkışıyla Türkiye'nin gündemini değiştiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile gerçekleşecek kritik görüşme için Beştepe'ye geldi. Görüşme 13.30'da başladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Meclis grup toplantısında erken seçim çağrısında bulunarak 26 Ağustos'u işaret eden MHP lideri Devlet Bahçeli ile konuya ilişkin görüşme yapacak.



Bahçeli kritik görüşme için 13.18'de MHP Genel Merkezi'nden Beştepe'ye hareket etti. Bahçeli görüşmenin yapılacağı Beştepe'ye geldi.



Görüşme 13.30'da başladı.



ulusal.com.tr

