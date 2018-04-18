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Son dakika: Erken seçim zirvesi sona erdi! Erdoğan açıklama yaptı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, erken seçim çıkışıyla Türkiye'nin gündemini değiştiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Beştepe'de görüştü. Görüşme sonrası Bahçeli kurmaylarıyla bir araya gelirken Erdoğan'ın 15.30'da konuyla ilgili açıklama yaptı.

Son dakika: Erken seçim zirvesi sona erdi! Erdoğan açıklama yaptı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Meclis grup toplantısında erken seçim çağrısında bulunarak 26 Ağustos'u işaret eden MHP lideri Devlet Bahçeli ile konuya ilişkin Beştepe'de görüştü.  

Yarım saat süren kritik görüşme sonrası Bahçeli görüşmenin ardından MHP'de kurmaylarıyla biraraya geldi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15.30'da görüşmeye ilişkin açıklama yaparak son kararı bildirdi. Erdoğan, erken seçime gidileceğini açıklayarak 24 Haziran tarihini işaret etti.  

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #erdoğan #Bahçeli #erken seçim
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