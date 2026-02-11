Son dakika... Erzincan Kemah’ta 4.1 büyüklüğünde deprem oldu

Erzincan’ın Kemah ilçesinde saat 00.38’de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7.02 kilometre derinlikte kaydedildiği bildirildi.

Erzincan’ın Kemah ilçesinde gece saatlerinde deprem meydana geldi.

Paylaşılan bilgilere göre deprem, 11 Şubat 2026 tarihinde saat 00:38:28 TSİ’de kaydedildi. Sarsıntının büyüklüğü 4.1 (Mw) olarak ölçüldü.

Depremin merkez üssünün Kemah olduğu belirtilirken, yerin 7.02 kilometre derinliğinde gerçekleştiği aktarıldı.

Depremin koordinatları ise 39.705 kuzey enlemi ve 38.80667 doğu boylamı olarak açıklandı.

