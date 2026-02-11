Son dakika... Erzincan Kemah’ta 4.1 büyüklüğünde deprem oldu

Erzincan’ın Kemah ilçesinde gece saatlerinde deprem meydana geldi.

Paylaşılan bilgilere göre deprem, 11 Şubat 2026 tarihinde saat 00:38:28 TSİ’de kaydedildi. Sarsıntının büyüklüğü 4.1 (Mw) olarak ölçüldü.

Depremin merkez üssünün Kemah olduğu belirtilirken, yerin 7.02 kilometre derinliğinde gerçekleştiği aktarıldı.

Depremin koordinatları ise 39.705 kuzey enlemi ve 38.80667 doğu boylamı olarak açıklandı.