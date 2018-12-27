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Son Dakika: Erzincan'da deprem (27 Aralık 2018 son depremler)

Erzincan'ın İliç ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son Dakika: Erzincan'da deprem (27 Aralık 2018 son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştrıam Enstitüsü verilerine göre, saat 17:36'da Erzincan'nın İliç ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem yerin 13  KM derinliğinde gerçekleşti.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu.

AFAD verilerine göre deprem yerin 12 KM derinliğinde gerçekleşti.


Türkiye'de meydana gelen son depremler
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız  

ulusal.com.tr

 

Etiketler; #Erzincan #depre #son depremler
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