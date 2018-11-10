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Erzurum'da deprem
Erzurum'da deprem
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Son Dakika: Erzurum'da deprem (10 Kasım 2018 Son Depremler)

Erzurum Çatak Aziziye'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 18:01'de meydana gelen depremin derinliği ise 5.0Km olarak kaydedildi.

Son Dakika: Erzurum'da deprem (10 Kasım 2018 Son Depremler)

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Erzurum'da saat 18:01'de deprem meydana geldi. Çatak-Aziziye'de Yaşanan deprem 3.9 büyüklüğünde ve yerin 5.0 KM derinliğinde olduğu kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre ise yaşanan depremin büyüklüğü 4 olarak kaydedildi. 18:01'de meydana gelen deprem, AFAD verilerinde yerin 7.03 KM derinliğinde olduğu kaydedildi

Türkiye'de meydana gelen son depremler
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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ulusal.com.tr

Etiketler; #deprem #aziziye #erzurum
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