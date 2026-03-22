Son dakika: Erzurum’da deprem oldu

Erzurum’un Horasan ilçesinde gece saatlerinde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın son deprem verilerine göre sarsıntı, 22 Mart 2026 tarihinde saat 22.33.09’da kaydedildi.

AFAD verilerinde depremin büyüklüğü 3.5 olarak yer aldı. Sarsıntının merkez üssü Horasan olarak açıklanırken, enlem 40.23806 kuzey, boylam 42.05722 doğu ve derinlik 7 kilometre olarak paylaşıldı.