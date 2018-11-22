Ankara'da bugün hayatını kaybeden Çakıroğlu'nun cenazesi, yarın Trabzon'un Of ilçesi Kıyıcık Mahallesi'ndeki Şehitler Camisi'nde cuma namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Kıyıcık'ta toprağa verilecek.
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