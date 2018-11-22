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Son Dakika: Eski milletvekili Ömer Çakıroğlu hayatını kaybetti

15. ve 16. dönem Trabzon Milletvekili Ömer Çakıroğlu, 91 yaşında hayatını kaybetti. 

Son Dakika: Eski milletvekili Ömer Çakıroğlu hayatını kaybetti

Ankara'da bugün hayatını kaybeden Çakıroğlu'nun cenazesi, yarın Trabzon'un Of ilçesi Kıyıcık Mahallesi'ndeki Şehitler Camisi'nde cuma namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Kıyıcık'ta toprağa verilecek. 


Kaynak: AA
Etiketler; #ömer çakıroğlu
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