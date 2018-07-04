Ankara'da Eylül Yağlıkara cinayetinde katil zanlısının annesi de tutuklandı

Ankara'da Eylül Yağlıkara cinayetinde tutuklu katil zanlısı Uğur Koçyiğit’in annesi de tutuklandı.



Eylül’ün öldürülmesiyle ilgili soruşturmada flaş gelişme yaşandı. Tutuklu bulunan Uğur Koçyiğit’in annesi Huriye Koçyiğit akşam saatlerinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 şüpheliden ikisi serbest kalırken Eylül’ün üvey amcasının karısı H.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.



NTV'de yer alan habere göre; Ankara'nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi’nde arkadaşlarıyla oyun oynamak için dışarı çıktığında kaybolan ve 7 gün sonra bir tarlada gömülü halde cesedi bulunan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara cinayetine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.



Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan zanlı Uğur Koçyiğit’nin annesi Huriye Koçyiğit, akşam saatlerinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Soruşturmayla ilgili 3 şüpheliden 2'si serbest kalırken, Eylül’ün üvey amcasının karısı H.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.