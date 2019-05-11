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Son dakika EYT emeklilikte yaşa takılanlar haberleri... EYT'lilerden 23 Haziran İstanbul seçimleri çalışması! EYT'lilerden flaş karar: İstanbul'da ikinci miting mi? (EYT'de son durum ne?)

Mağdur edilen, emeklilikte yaşa takılan EYT'li vatandaşlar, sosyal medyada biraraya gelerek etiket çalışması yaptı. 23 Haziran'da İstanbul'da yapılacak seçimler konulu çalışmada, '#EytKararlıSeçimdenÖnceIsrarlı' kullanılarak etkinlik düzenlendi. "Bu bir hak arayışıdır" diyen Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT SYDD) Gönül Boran, "Her geçen gün bir kat daha yükselen bu ses de haksızlığa karşı bir dik duruş sergileyen Türk Milletinin öz evladının sesidir" ifadelerini kullandı. Öte yandan İstanbul'da düzenlenmesi planlanan 2'nci EYT mitingi ile ilgili de en kısa sürede bilgi paylaşımı yapılacağı bildirildi

Son dakika EYT emeklilikte yaşa takılanlar haberleri... EYT'lilerden 23 Haziran İstanbul seçimleri çalışması! EYT'lilerden flaş karar: İstanbul'da ikinci miting mi? (EYT'de son durum ne?)

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT SYDD) sosyal medya hesabı üzerinden etiket çalışması yapıldı.

23 Haziran İstanbul seçimlerini konu alan çalışma için '#EytKararlıSeçimdenÖnceIsrarlı' etiketi belirlendi.

Etiket için yapılan çalışma kapsamında on binlerce mesaj atıldı.

"SONUNA KADAR MÜCADELE"

EYT SYDD hesabından da bir açıklama geldi.

Açıklamada, "20 yıllık mağduriyete rağmen inancımızı ve kararlılığımızı hiç kaybetmedik. Biz sonuna kadar mücadele etmeye kararlıyız." denildi.

"BU, HAK ARAYIŞIDIR"

Öte yandan EYT SYDD Başkanı Gönül Boran da etikete attığı mesajla destek verdi.

Boran, şu ifadeleri kullandı:

"Bu bir hak arayışıdır. 

Her geçen gün bir kat daha yükselen bu ses de haksızlığa karşı bir dik duruş sergileyen Türk Milletinin öz evladının sesidir."

İSTANBUL'DA İKİNCİ MİTİNG Mİ?

EYT SYDD Twitter hesabından İstanbul'da yapılması planana ikinci mitinge ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İstanbul'da yapmayı planladığımız 2. mitingimiz için en kısa sürede bilgi paylaşımı yapacağız." denildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #eyt #Emeklilikte yaşa takılanlar #23 haziran #istanbul #seçim #miting
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