Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT'liler, 10 Şubat 2019 Pazar günü Ankara’da toplanacak. Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nden hükümete seslenecek mağdurlar, 1999 yılı öncesi kazanılmış yasal haklarını talep edecek

Hak ettiği halde emekliliğine kavuşamayanlar başkentte buluşuyor.



Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) mücadelesini sürdürüyor.



Sosyal medya aracılığıyla örgütlenmeye çalışan ancak bir sonuç alamayan mağdurlar, Türkiye’nin 81 ilinden katılımla 10 Şubat’ta Ankara’da buluşacak.



Saat 9.30’da Anıtkabir’de toplanacak EYT mağdurları, ardından saat 13’te Yenimahalle’deki Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde bir araya gelecek.



Buradan hükümete seslenecek Emeklilikte Yaşa Takılanlar, elde ettikleri hakların kendilerine verilmesini isteyecek.



Büyük buluşma öncesi Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Ankara Şube Başkanı Ersin Kotan, Ulusal Kanal’a konuştu.



31 Mart'taki yerel seçimi işaret eden Kotan, “Bu süreçte bizi görmeyenleri biz de görmeyeceğiz” dedi.



1999 yılı öncesi işe girenlerin kazanılmış yasal haklarını talep ettiklerini belirten Kotan, vatandaşlardan destek istedi.





HABER: TANSEV KARA

ulusal.com.tr