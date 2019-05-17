Ekonomist Uğur Civelek, Ulusal Kanal canlı yayınında emeklilikte yaşa takılanlar EYT ve 3600 ek gösterge ile konuştu. Civelek, "Orta-uzun vade emeklilikte yaşa takılanların durumunun çözülmesi lazım. Niye? O insanların bu yaştan sonra kadrolu bir işe girip süreyi tamamlamaları mümkün değil. O zaman kadar ne yapacaklar? Buna bir çözüm üretilmeli. Çözüm yolu göstersinler, uygulanabilir olsun ya da daha radikal çözüm getirsinler. Sahipsiz bırakmasınlar. Buna çözüm üretmesi gerekenler de siyasiler. 3600 katsayı sözünü de veren zaten siyasiler. Niye verdiniz yapamayacağınız sözü?" ifadelerini kullandı

Ekonomist Uğur Civelek, Ulusal Kanal'da Murat Şahin'in sunduğu Halkın Ekonomisi programında emeklilikte yaşa takılanlar EYT ve 3600 ek gösterge ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Civelek, şunları söyledi:



"EYT'LİLERİN DURUMUNUN ÇÖZÜLMESİ LAZIM"



"Bütçe, çok sıkıntıda. Yüzde 2'yi biraz aşan bir açık öngörülmüştü. Nakit açığı, çok daha büyük olacak. Bu tabi ki harcama kısmayı gerektiriyor. Harcama kısmak gerekirken harcama artıracak eylemlerden de kaçınıyorlar ama seçimler yaklaştıkça neler olur, bilinmez. O zamana kadar da insanların verecekleri mesajlar, orta-uzun vade emeklilikte yaşa takılanların durumunun çözülmesi lazım. Niye? O insanların bu yaştan sonra kadrolu bir işe girip süreyi tamamlamaları mümkün değil. O zaman kadar ne yapacaklar? Buna bir çözüm üretilmeli. Çözüm yolu göstersinler, uygulanabilir olsun ya da daha radikal çözüm getirsinler. Sahipsiz bırakmasınlar. Buna çözüm üretmesi gerekenler de siyasiler.



"3600 KATSAYI SÖZÜNÜ VEREN SİYASİLER"



Burada, yükten korkarak kaçmanın anlamı yok. Eninde sonunda sosyal güvenlik sisteminin yükü artacak. Daha doğrusu ufukta şu görünüyor. Bunu geciktirmek de giderek zorlaşıyor. Türkiye'de yoksulluk sınırın altında bir yoğunlaşma, bugüne göre daha güçlü bir şekilde artacak. Emekliliklerin yaşam standardı gerileyecek. Çünkü, sosyal güvenlik sisteminin bütçe üstündeki yükünü azaltmak için enflasyon devreye girecek. Tarımı desteklemek için enflasyon devreye girecek. Bundan sonra ben enflasyonun bizle bir süre yaşayacağını, bunun da Türkiye'deki yaşam standardını çok belirgin bir şekilde gerileteceğini ve gelir dağılımın daha beter bozacağını düşünüyorum. Krizli bir süreç var, önümüzde. 3600 katsayı sözünü de veren zaten siyasiler. Niye verdiniz yapamayacağınız sözü?"



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