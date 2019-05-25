İstanbul Valiliği Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü'nden 6 Mayıs Pazar günü Yenikapı'da düzenlenecek büyük emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) mitingi için tebliğ ve tebellüğ belgesi alındı. İşte belgede yer alan ifadeler

İstanbul Valiliği'nden 26 Mayıs Pazar günü Yenikapı'da düzenlenecek büyük emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) mitingi için tebliğ ve tebellüğ belgesi alındı.



İstanbul Valiliği Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü'nün belgesinde, miting talebine olumlu yanıt verildiği belirtildi.



Belgede şu ifadeler yer aldı:



"Gönül Boran Özüpak başkanlığında oluşturulan yedi (7) kişilik düzenleme kurulu tarafından, 26 Mayıs 2019 tarihi, saat 12.00-15.00 arasında, İlimiz Fatih İlçesi Yenikapı Sahil Miting Alanı'nda düzenlenecek 'Emeklilikte Yaşa Takılanlar' konulu açık yer toplantısının 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunun 9. ve 10. maddelerine göre değerlendirilerek gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması Valilik Makamının 23.05.2019 tarih 52153 sayılı Olur'u ile uygun görüldüğüne dair;



İş bu tebellüğ belgesi tarafımızdan tanzimle birlikte imza altına alınmıştır."



ulusal.com.tr



