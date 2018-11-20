banner999
Facebook ve Instagram Çöktü
Facebook ve Instagram Çöktü
Cubeyr, CIA'ya tepki gösterdi
Cubeyr, CIA'ya tepki gösterdi
Prim borçlarına taksit imkânı
Prim borçlarına taksit imkânı
'Kaşıkçı cinayeti emrini Veliaht Prensin verdiği gün gibi aşikar'
'Kaşıkçı cinayeti emrini Veliaht Prensin verdiği gün gibi aşikar'

Son Dakika: Facebook ve Instagram Çöktü (20 Kasım 2018)

Facebook çöktü mü? instagram çöktü mü? Facebook neden açılmıyor? İnstagram neden açılmıyor? gibi sorular bir anda google'da en çok aranan kelimeler arasında yerini aldı. facebook'un bünyesinde hizmet veren sosyal medya sitesi instagram ve facebook'a erişim eş zamanlı olarak kesildi. yaklaşık bir saattir kullanıcılar hesaplarına erişim sağlayamıyor. Kullanıcılar girmeye çalıştıklarında karşılarına hata ekranı açılıyor.

Son Dakika: Facebook ve Instagram Çöktü (20 Kasım 2018)

Sosyal paylaşım devi facebook ve Instagram'a erişim sağlanamıyor. Eş zamanlı olarak erişimin kesildiği sosyal medya siteleri yaklaşık bir saattir erişime kapalı durumda. Kullanıcılar girmeye çalıştıklarında hata ile karşılaşıyor. Dünya genelinde erişim sağlanamayan facebook ve instagrama neden erişilemediği hakkında açıklama gelmedi. 

Facebook ve İnstagram'ın çökmesinin ardından kullanıcılar twitter'a yöneldi.

Konuyla ilgili twitter kullanıcıları şu mesajları paylaştı:

-Facebook ve Instagram çöktü gibi

-Komple çöktü ???? 
#instagram #facebook #snapchat

-haha çöktü facebook.

-İnstagram çöktü facebook çöktü. Ne işe yararsınız siz yaa? Bir uygulamayı ayakta tutamıyorsanız kapatın gidin! 

-Instagram facebook snapchat aynı anda çöktü noluyor???

-Müjdemi isterim millet... sonunda Facebook çöktü ve insanlık normale dönmeye başladı ;)

-Facebook çöktü
“Service unavailable”

Etiketler; #instagram çöktü mü #facebook çöktü mü
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.