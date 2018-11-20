Facebook çöktü mü? instagram çöktü mü? Facebook neden açılmıyor? İnstagram neden açılmıyor? gibi sorular bir anda google'da en çok aranan kelimeler arasında yerini aldı. facebook'un bünyesinde hizmet veren sosyal medya sitesi instagram ve facebook'a erişim eş zamanlı olarak kesildi. yaklaşık bir saattir kullanıcılar hesaplarına erişim sağlayamıyor. Kullanıcılar girmeye çalıştıklarında karşılarına hata ekranı açılıyor.

Sosyal paylaşım devi facebook ve Instagram'a erişim sağlanamıyor. Eş zamanlı olarak erişimin kesildiği sosyal medya siteleri yaklaşık bir saattir erişime kapalı durumda. Kullanıcılar girmeye çalıştıklarında hata ile karşılaşıyor. Dünya genelinde erişim sağlanamayan facebook ve instagrama neden erişilemediği hakkında açıklama gelmedi.



Facebook ve İnstagram'ın çökmesinin ardından kullanıcılar twitter'a yöneldi.



Konuyla ilgili twitter kullanıcıları şu mesajları paylaştı:



-Facebook ve Instagram çöktü gibi



-Komple çöktü ????

#instagram #facebook #snapchat



-haha çöktü facebook.



-İnstagram çöktü facebook çöktü. Ne işe yararsınız siz yaa? Bir uygulamayı ayakta tutamıyorsanız kapatın gidin!



-Instagram facebook snapchat aynı anda çöktü noluyor???



-Müjdemi isterim millet... sonunda Facebook çöktü ve insanlık normale dönmeye başladı ;)



-Facebook çöktü

“Service unavailable”