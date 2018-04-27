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Son Dakika: Fatih Erbakan parti kurma kararı aldı iddiası

AKP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Serdar Arseven, Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın oğlu  Fatih Erbakan parti kurma kararı aldığını iddia etti

Son Dakika: Fatih Erbakan parti kurma kararı aldı iddiası

Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın oğlu  Fatih Erbakan parti kurma kararı aldı.

Parti kurma kararı alan Erbakan'ın AKP ve MHP'nin 'Cumhur İttifakı'na destek olacağı iddia edildi.

 Fatih Erbakan'ın kuracağı partinin adını Refah Partisi olarak plandığı iddia edildi.

Erbakan'ın yarın Ankara'da basın toplantısıyla detayları açıklayacağı öğrenildi.

Fatih Erbakan, geçtiğimiz günlerde düzenlenen "Erbakan Ödülleri" adlı programda Saadet Partisi'nin Erbakan ismini kullanarak siyası şov yaptığını söyleyerek Saadet'e sert tepki gösterdi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #fatih erbakan
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