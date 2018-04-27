Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan parti kurma kararı aldı

Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan parti kurma kararı aldı.



Parti kurma kararı alan Erbakan'ın AKP ve MHP'nin 'Cumhur İttifakı'na destek olacağı iddia edildi.



Fatih Erbakan'ın kuracağı partinin adını Refah Partisi olarak plandığı iddia edildi.



Erbakan'ın yarın Ankara'da basın toplantısıyla detayları açıklayacak.



Fatih Erbakan, geçtiğimiz günlerde düzenlenen "Erbakan Ödülleri" adlı programda Saadet Partisi'nin Erbakan ismini kullanarak siyası şov yaptığını söyleyerek Saadet'e sert tepki gösterdi.



Erbakan, sosyal medya hesabından "parti kuracak" iddialarını destekleyen "#Hazırmısınız" diye paylaşımlar yaptı.







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