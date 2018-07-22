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Son Dakika: Fatih Eryılmaz İyi Parti'den istifa etti

15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sırasında Ankara Emniyeti önünde darbecilere karşı gelen ve burada darbecilerin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan Emniyet Müdürü Fatih Eryılmaz da İyi Parti'den istifa etti.

Son Dakika: Fatih Eryılmaz İyi Parti'den istifa etti
15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sırasında Ankara Emniyeti önünde darbecilere karşı gelen ve burada darbecilerin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan Emniyet Müdürü Fatih Eryılmaz da İyi Parti'den istifa etti.

Eryılmaz istifasını, "İyi Parti'den istifa ediyorum gerekli açıklamayı daha sonra yapacagım." sözleriyle duyurdu.



Aydınlık duyurmuştu
Aydınlık'tan Erdem Atay, Fatih Eryılmaz'ın istifaya hazırlandığını duyurmuş ve Eryılmaz'ın özellikle yapılan açıklamalara ve milletvekili adaylarının belirlenmesine tepki gösterdiğini yazmıştı.


ulusal.com.tr
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