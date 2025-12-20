Son dakika: Fenerbahçe başkanı Sadettin Saran Çağlayan Adliyesine geldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran “uyuşturucu” soruşturmasında süreç hızlandı. Soruşturma dosyasında adı “şüpheli” olarak geçen iş insanı ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saadettin Saran, ifade işlemlerini gerçekleştirmek üzere bu sabah saat 10.00 sularında Çağlayan Adliyesi’ne geldi. Zorlu süreçte yalnız olmayan Saran’a, adliye binasına girişi sırasında sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyeleri de eşlik ederek destek verdi.

EVİNDE ARAMA YAPILDI

Soruşturma derinleşirken emniyet birimlerinin Saadettin Saran’ın ikametinde arama yaptığı ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre Saran, dosya kapsamında 'Uyuşturucu madde temin etmek' ve 'Uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak' iddialarıyla suçlanıyor.

AVUKATINDAN İLK AÇIKLAMA

Sadettin Saran’ın yurtdışında bulunduğu esnada patlak veren olayla ilgili spekülasyonların önüne geçmek isteyen avukatı Ali Alper Alpoğlu, dün gece saatlerinde yazılı bir açıklama yayınladı. Müvekkilinin kaçmadığını, aksine hukuki süreçten haberdar olur olmaz dönüş kararı aldığını vurgulayan Alpoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Başkanımız Sn. Sadettin Saran hakkında basına yansıyan haberler dolayısıyla kendisinin talebi üzerine tarafımca aşağıdaki bilgilendirmeyi yapma ihtiyacı hasıl olmuştur. Başkanımız Sayın Sadettin Saran, dün akşam oynanan Olimpia Milano – Fenerbahçe Beko karşılaşması ve birtakım transfer görüşmelerini yapmak üzere, yurt dışında gitmiş bulunmaktadır. Kamuoyuna yansıyan adli süreçle ilgili olarak kendisi bilgilendirilmiştir. Haberdar olmasının ardından ülkemize dönüş sürecini başlatmış olup temin edilecek ilk uçuşla Türkiye’ye giriş yapacaktır. Konu ile ilgili gerekli bilgilendirmeler tarafımca yapılmaya devam edilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."