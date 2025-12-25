Son dakika: Fenerbahçe başkanı Sadettin Saran hakkında karar verildi
İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve savcılık ifadesinin ardından hakimliğe sevk edilen Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran hakkında karar çıktı.
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, "uyuşturucu madde temin etme ve kullanma" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Saran, savcılık sorgusunun ardından "adli kontrol" talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.
Hakimlik, savcılığın talebini yerinde bularak Saran'ın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına hükmetti.
Sadettin Saran, haftada 2 gün imza yükümlülüğü ile serbest kalacak.