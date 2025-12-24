Son dakika: Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın test sonucu belli oldu
İstanbul'da ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında, şüpheli sıfatıyla ifade veren Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemesi tamamlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması genişleyerek devam ediyor. Soruşturma dosyası kapsamında 'şüpheli' sıfatıyla adliyeye çağrılan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, savcılıkta yaklaşık 2,5 saat boyunca ifade verdi.
Savcılıktaki sorgusunun tamamlanmasının ardından Saran, biyolojik örneklerin alınması amacıyla Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Kurumda yaklaşık 45 dakika süren işlemler sırasında Saran'dan kan ve saç örnekleri alındı. İşlemlerin ardından Saran serbest bırakıldı.
SAÇ ÖRNEĞİNDE 'KOKAİN POZİTİF
Adli Tıp Kurumu'nda yapılan analizlerin sonuçları belli oldu. Laboratuvar ortamında gerçekleştirilen incelemeler neticesinde, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın saç örneğinde 'kokain pozitif' bulgusuna rastlandığı belirlendi.
Hazırlanan rapor, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.