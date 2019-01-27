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Son Dakika: Fethiye açıklarında deprem (27 Ocak 2019 Kandilli son depremler)

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında (Akdeniz) 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son Dakika: Fethiye açıklarında deprem (27 Ocak 2019 Kandilli son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 10:29'da Akdeniz'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 9 KM derinliğinde gerçekleşti.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu. AFAD depremin derinliğini 7 KM olarak açıkladı.

Türkiye'de meydana gelen son depremler
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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ulusal.com.tr

Etiketler; #akdeniz #depre #son depremler
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