Son dakika: FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Yasir Gülen İstanbul'daki operasyonla yakalandı

Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen’in “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan aranan yeğeni, Ümraniye’de gizlendiği adreste yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün firari isimlerine yönelik çemberi daraltmaya devam ediyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile tam koordinasyon halinde yürütülen titiz çalışmalar neticesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen’in yeğeni Yasir Gülen’in izine İstanbul’da rastlandı.

ÜMRANİYE'DE YAKALANDI

Güvenlik birimlerinin mercek altına aldığı şüphelinin, örgüt elebaşının ağabeyi olan Salih Gülen’in oğlu olduğu belirlendi. “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla hakkında arama kararı bulunan Gülen’in, örgütün finansal ayağını oluşturan Bank Asya’daki hesaplarında şüpheli artışlar tespit edildi. Ayrıca zanlının, örgüt içi hiyerarşide önem atfedilen sözde sohbet toplantılarına katıldığı da istihbarat raporlarına yansıdı.

Elde edilen istihbaratın ardından düğmeye basan ekipler, şüpheliyi adım adım takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, Yasir Gülen’in Ümraniye ilçesinde bir adreste saklandığı kesinleşti. Sabah saatlerinde belirlenen adrese şok bir baskın düzenleyen terörle mücadele timleri, Gülen’i gözaltına aldı.

Yakalanan zanlı, sorgulanmak ve hakkında yürütülen adli işlemleri tamamlanmak üzere emniyet merkezine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı

fetö Fetullah Gülen operasyon
