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Son dakika: FETÖ'nün sözde imamı yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde İstanbul Bayrampaşa eyalet imamı olduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı

Son dakika: FETÖ'nün sözde imamı yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde İstanbul Bayrampaşa eyalet imamı olduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün 2013 yılından 15 Temmuz 2016 tarihine kadar sözde Bayrampaşa eyalet imamı olduğu iddia edilen A. Ş'nin, Gaziantep'te saklandığını tespit etti.

Ekiplerce 15 Ocak'ta düzenlenen operasyonda yakalanan A.Ş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Örgütün, Türkiye'yi yönetimsel olarak Gaziantep merkezli Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Erzurum merkezli Doğu Anadolu Bölgesi, İzmir merkezli Ege Bölgesi, Ankara merkezli İç Anadolu Bölgesi ve İstanbul merkezli Marmara Bölgesi şeklinde 5'e ayırdığı, Marmara Bölgesi'ni ise İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Karabük, Düzce, Kocaeli, Bolu, Bilecik, Bartın, Zonguldak, Bursa, Yalova ve Sakarya illerine ayırdığı öğrenildi.

Ayrıca örgüt tarafından İstanbul'un Avrupa yakasının, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Fatih ve Sarıyer olmak üzere 8'e, Anadolu yakasının ise Üsküdar, Kartal ve Kadıköy olmak üzere 3'e ayrıldığı belirlendi.


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö #Bayrampaşa
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