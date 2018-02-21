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Son dakika: FETÖ savcılarının ByLock isimleri deşifre edildi

FETÖ'nün yargı yapılanması kapsamında tutuklanan eski hakim Kazım Kahyaoğlu’nun örgütün gizli mesajlaşma programı ByLock kullandığı tespit edildi. Kahyaoğlu’nun Bylock arkadaşları da Ergenekon ve Balyoz kumpasını yapan FETÖ’cü hakim ve savcılar çıktı

Son dakika: FETÖ savcılarının ByLock isimleri deşifre edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Kazım Kahyaoğlu'nun ByLock arkadaş grubunda FETÖ firarisi eski hakim Mehmet Karababa, Ergenekon ve Balyoz kumpasında aktif görev alan Cihan Kansız, Fikret Seçen, Sedat Sami Haşıloğlu'nun yer aldığı öğrenildi.

Sözcü gazetesinden Can Özçelik'in haberine göre, ByLockçu eski hakim ve savcıların kod isimleri de belirlendi. 

Buna göre: Cihan Kansız'ın, ‘Han’, Sedat Sami Haşıloğlu'nun, ‘Semih’, Fikret Seçen'in, ‘Serdar’, Mehmet Karababa'nın da ‘Kutay’ kod adını kullandığı belirlendi. 

Soruşturma kapsamında eski hakim Kazım Kahyaoğlu'nun bazı ByLock yazışmalarına da ulaşıldığı bildirildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #bylock #fetö
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