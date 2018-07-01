CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ile MHP’li eski yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internet ortamında yayınlanmasıyla ilgili davanın sanıklarından Ankara eski İstihbarat Şube Müdürü FETÖ sanığı Zeki Güven yattığı Sincan 1 Nolu F Tipi Cezaevi'nde yatağında ölü bulundu.

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ile MHP'li eski yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internet ortamında yayınlanmasıyla ilgili, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu Ankara 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın firari sanıklarından olan ve Eskişehir'de yakalanan, eski istihbarat müdürü Zeki Güven çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.



Ankara eski İstihbarat Şube Müdürlüğü yapan Zeki Güven kaldığı Sincan 1 Nolu F Tipi Cezaevi'nde yatağında ölü bulundu.



Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. Zeki Güven, hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde uzun süre firar etmiş geçen Mayıs ayında Eskişehir'de yakalanmıştı.



HANEFİ AVCI: BİRÇOK ŞEYİ AYDINLATABİLİR

Ankara İstihbarat Şube Müdürü Zeki Güven ile örgüt üyeliğinden aranan eşi eski hakim Sevda Güven geçen Mayıs ayında Eskişehir'de yakalanmıştı. Güven'in yakalanmasını Aydınlik.com.tr'ye yorumlayan eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, "Kumpaslarda dahli vardır. Konuşursa birçok şeyi aydınlatabilir" demişti.