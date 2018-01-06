Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında yakalama kararı bulunan Fethullah Gülen'in yeğeni Keysan Gülen, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin ortak operasyonu sonucu İstanbul Ümraniye'de saklandığı evde yakalanarak Sakarya'ya getirildi.
Sakarya'da daha önce FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Fethullah Gülen'in diğer yeğeni Şamil Gülen tutuklanırken, gözaltına alınan Keysan Gülen'in sorgusu devam ediyor.
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in her yerde aranan yeğeni Keysan Gülen İstanbul Ümraniye'de saklandığı evde yakalandı. Sakarya'ya getirilen Keysan Gülen'in sorgusu sürüyor
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında yakalama kararı bulunan Fethullah Gülen'in yeğeni Keysan Gülen, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin ortak operasyonu sonucu İstanbul Ümraniye'de saklandığı evde yakalanarak Sakarya'ya getirildi.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.