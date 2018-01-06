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Son dakika: Fetullah Gülen'in yeğeni Keysan Gülen saklandığı evde yakalandı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in her yerde aranan yeğeni Keysan Gülen İstanbul Ümraniye'de saklandığı evde yakalandı. Sakarya'ya getirilen Keysan Gülen'in sorgusu sürüyor

Son dakika: Fetullah Gülen'in yeğeni Keysan Gülen saklandığı evde yakalandı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında yakalama kararı bulunan Fethullah Gülen'in yeğeni Keysan Gülen, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin ortak operasyonu sonucu İstanbul Ümraniye'de saklandığı evde yakalanarak Sakarya'ya getirildi.

Sakarya'da daha önce FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Fethullah Gülen'in diğer yeğeni Şamil Gülen tutuklanırken, gözaltına alınan Keysan Gülen'in sorgusu devam ediyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Fetullah Gülen #keysan gülen #sakarya #fetö #pdy
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