Son dakika: Gain Medya’ya operasyon düzenlendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimat doğrultusunda Gain Medya’ya operasyon düzenlendi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verdiği talimat doğrultusunda emniyet birimleri sabah saatlerinde harekete geçti.

Operasyonun merkezinde, Anahat Holding ve bu yapı bünyesinde faaliyet gösteren dijital içerik platformu GAİN MEDYA da dahil olmak üzere bağlı şirketler yer aldı. 

Holding ve şirket yetkilisi üç kişi gözaltına alındı.

Ayrıntılar geliyor…

