Türk Silahlı Kuvvetleri Irak kuzeyinde Gara ve Avaşin-Basyan'a yapılan hava operasyonunda yedi teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu

TSK tarafından Irak'ın kuzeyine yönelik hava harekatlarında, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan 7 terörist etkisiz hale getirildi.



TSK, Gara ve Avaşin-Basyan'a yapılan hava operasyonunda yedi teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu



TSK'nın açıklaması şöyle;

Irak kuzeyi Gara ve Avaşin-Basyan bölgelerine 30 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan yedi bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir.





ulusal.com.tr