banner959
Yıldırım: Kamu kurumlarına 110 bin memur alınacak
Yıldırım: Kamu kurumlarına 110 bin memur alınacak
Tek Tip uygulaması geldi
Tek Tip uygulaması geldi
CHP’den KHK'ya sert tepki
CHP’den KHK'ya sert tepki
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye flaş mesaj!
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye flaş mesaj!

Son Dakika: Gaziantep'teki patlamanın nedeni belli oldu

Gaziantep'te 4 katlı bir binanın zemin zatında bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Son Dakika: Gaziantep'teki patlamanın nedeni belli oldu

Gaziantap'te 'te 4 katlı bir binanın boş olan zemin katında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce folyoya sarılı barut tozunun atılmasıyla patlama meydana geldi. Paniğe yol açan patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, çevredeki bazı camlar kırıldı.

Olay, saat gece 23.50'de Binevler Mahallesi 70'inci sokakta meydana geldi. 4 katlı binanın boş olan zemin katında meydana gelen şiddetli patlama, bina sakinlerinde ve çevrede endişe yarattı. Gürültü ile sarsılan bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Patlamanın şiddeti nedeniyle bina sakinleri korku ve panikle dışarı çıktı. Yaralananın olmadığı patlamada çevredeki bazı camlar kırıldı.

Olayla ile ilgili araştırma yapan polis, patlamanın boş evde folyo içerisine sarılmış barut tozundan kaynaklandığını belirledi. Binanın doğalgaz akşının güvenlik nedeniyle kapatıldığı olayla ilgili polis araştırmasını sürdürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #gaziantep #patlama #ga
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Darüşşafaka grupta 2. mağlubiyetini yaşadı
Sonraki Haber
Tahran'da 5.2 büyüklüğünde deprem
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.