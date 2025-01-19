SON DAKİKA! Gazze'de Ateşkesin ardından rehineler bırakılıyor

İsrail Başbakanlık Ofisi, saat 12:15 itibarıyla Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Reuters'a konuşan bir yetkili, Gazze'deki Kızılhaç ekibinin Hamas'ın elindeki üç İsrailli rehineyi almaya gittiğini söyledi.

Filistinli esirleri Ramallah'taki Ofer Hapishanesi'nden İsrail işgali altındaki Batı Şeria'daki bölgelere nakledecek otobüsler de hapishaneye ulaştı. İleriki saatlerde gerçekleşmesi beklenen esir takasının tamamlanması için hapishane önündeki İsrail güçleri çalışmalarını sürdürüyor.

Rehine takasına ilişkin ilk görüntü geldi; Kızılhaç konvoyu, Hamas'ın serbest bırakacağı rehineleri almaya gidiyor.

LİSTE İLETİLDİ

İsrail devlet televizyonu KAN'ın üst düzey Hamas yetkilisine dayandırdığı haberine göre, bugün serbest bırakılacak İsrailli kadın esirlerin listesi, arabuluculara iletildi.

İsrail ordusu, "Hamas yükümlülüklerini yerine getirip bugün serbest bırakılacak kadın İsrailli esirlerin listesini sunana kadar" ateşkesin yürürlüğe girmeyeceğini duyurmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yerel saatle sabah 8.30'da (TSİ 09.30) yürürlüğe girmesi planlanan ateşkesin, Hamas'ın taahhüt ettiği serbest bırakılacak esirlerin listesi gelene kadar başlamayacağı talimatını İsrail ordusuna ilettiği bildirilmişti.

BEN-GVİR İSTİFA ETTİ

Yahudi Gücü Partisi, kabinede görevli tüm bakanlarının istifa ettiğini bildirdi.

Açıklamada, partinin lideri Ben Gvir'in Ulusal Güvenlik Bakanlığı, Yitzchak Wasserlauf'un Necef ve Galile Kalkınma Bakanlığı, Amichai Eliyahu'nun da Miras Bakanlığı'ndan istifa ettiği belirtildi.

Ben-Gvir, anlaşmanın uygulanmaya başlanmasıyla Yahudi Gücü Partisi'nin kabinede görevli diğer bakanlarıyla birlikte istifa edeceğini açıklamıştı.

Gazze'de ateşkes devreye girince hükümetten istifa edeceğini açıklayan Ben-Gvir, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kendisini koalisyonda kalmaya ikna etmek için işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarından gasbedilen yerlere daha fazla İsrail yerleşimi kurmak ve "Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'yi görevden almak" gibi tekliflerde bulunduğunu öne sürmüştü.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada ise Ben-Gvir'e koalisyonda kalması için vaatlerde bulunulduğu iddiasının "tamamen yalan olduğu" belirtilmişti.

Ben-Gvir'in liderliğini yaptığı Yahudi Gücü Partisi'nin 6 milletvekili bulunuyor.