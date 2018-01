AA Editör Masasına konuk olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, ucuz et satışı, yaylalara çıkış yasağı, destekler ve MSB ile imzalanan gıda temini protokolüne dair açıklamalar yaptı. Fakıbaba, "Güvenlik nedeniyle uygulanan bu yasak inşallah bu yaz kaldırılmış olacak" bilgisini aktardı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masasında önemli açıklamalar yaptı, soruları cevapladı.



Milli Savunma Bakanlığı ile imzalanan gıda temini protokolüyle ilgili Bakan Fakıbaba, "Ortalama 750 milyon liralık bir alışverişimiz olacak" dedi. Fakıbaba, askeri tesislerdeki yemeklerle ilgili denetimleri arttırdıklarını belirtti.



Yaylalara çıkış yasağının kaldırılacağını belirten Fakıbaba, "Güvenlik nedeniyle uygulanan bu yasak inşallah bu yaz kaldırılmış olacak." bilgisini paylaştı, "Güvenlik nedeniyle uygulanan bu yasak bu yaz kaldırılmış olacak. Bu yaz yaylaları açıyoruz. Gençlerimiz, yaylaların kapalı olmasından ve küçük başın az olmasından dolayı küçükbaş eti tadamadılar." dedi.



Ucuz et satışıyla ilgili konuşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, "Et fiyatlarını regüle ettiğimiz kesin. Et fiyatlarında en lüks lokantalarda bile 5 lira civarında bir düşüş oldu" ifadelerini kullandı.



Fakıbaba, "Zaman vermek istemiyorum ama Türkiye kesinlikle et ithal etmeyecektir, inanarak söylüyorum ihraç eden ülkelerden birisi haline geleceğiz" diye konuştu.



Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan Fakıbaba, desteklerin özellikle mazot ve yemde olacağını bildirdi. Desteklerin özellikle mazot ve yemde olacağını söyleyen Bakan Fakıbaba, "Destekler konusunda çalışmalarımız son safhaya geldi, yarın başbakanımıza sunacağız" bilgisini paylaştı.



Bakan, "Biz şu an 1 milyon ton tohum üretiyoruz, esas hedefimiz 2023 için 2 milyon tondur. 69 ülkeden tohum alıyoruz, 200 milyon dolarlık, 76 ülkeye de 154 milyon dolarlık tohum ihraç ediyoruz. İnşallah 2023'te hiç tohum ihtiyacı olmayan ve tohum ihraç eden ülke haline geleceğiz." şeklinde konuştu.



Bazı kesimleri kasıtlı olarak ayaklandırmak isteyen bir grubun var olduğunu ifade eden Fakıbaba, "Anlaşmalar bittikten sonra 2018'de belki de iç piyasada satın alacağız." ifadelerini kullandı.



Fakıbaba şunları söyledi:



Besilik hayvandan vazgeçip kasaplık hayvan getirebiliriz.



Fiyatlar çok farklı olmadığı takdirde dışarıdan alma taraftarı değilim, yerliden de alırım.



Etin fiyatını regüle ederek yüzde 5'lik kısmı yerliden tedarik edebiliriz.



Halkımın kıymaya ve kuş başına ihtiyacı var, bunu regüle etmek zorundayım.



Türkiye et ihraç eden ülkelerden olacak. Buna inanıyorum.



Sudan, Tunus, Sırbistan, Ukrayna, Bosna Hersek gibi ülkeler, Türkiye'ye ne ithal edebiliriz diye bakıyor. Burada siyaset yapmak da zorundasınız.



(Sırbistan'dan et ithalatı) Daha et almadık. Bizim kurallarımız var. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlet. Global dünyada ticaret yapıyorsunuz, et olmasa bile başka şeyleri dışarıdan almanız gerekebiliyor.



Bazı stokçular ortalığı karıştırabiliyor.



Et ithalatı yapmayacağız derken bunu düvelere inanarak söylüyoruz.



Biz artık düvecilik yapacağız, düve buzağıyı doğuracak ve biz yerli hayvancılığımızı geliştireceğiz.



