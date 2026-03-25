Son dakika: Gökçeada açıklarında deprem!

Ege Denizi’nde, Ayion Oros açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre sarsıntı, Gökçeada’ya 146.47 kilometre uzaklıkta kaydedildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Ege Denizi’nde 25 Mart 2026 Çarşamba akşamı 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre deprem, saat 22.08.22’de Ayion Oros (Yunanistan) açıklarında kaydedildi. Sarsıntının büyüklüğü 5.1 (Mw) olarak açıklanırken, depremin Gökçeada’ya 146.47 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği bildirildi.

Depremin enlemi 40.33333 kuzey, boylamı ise 24.00861 doğu olarak ölçüldü. Sarsıntının derinliği ise 8.58 kilometre olarak kayıtlara geçti.

