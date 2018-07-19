banner982
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki
Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakim için istenen ceza belli oldu
Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakim için istenen ceza belli oldu
Yıl sonu cari açık beklentisi yükseldi
Yıl sonu cari açık beklentisi yükseldi
Akar'dan ilk ziyaret sıfır noktasına
Akar'dan ilk ziyaret sıfır noktasına

Son dakika: Gri listede yer alan Meryem Özsöğüt İstanbul'da yakalandı

İçişleri Bakanlığının arananlar listesinde Gri kategoride bulunan DHKP-C'li terörist Meryem Özsöğüt İstanbul'da yakalandı.

Son dakika: Gri listede yer alan Meryem Özsöğüt İstanbul'da yakalandı

Aranan teröristler listesinde "gri" kategoride yer alan DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu Meryem Özsöğüt, İstanbul'da yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP/C'nin üst düzey sorumlularından ve aranan teröristler listesinde "gri" kategoride yer alan Özsöğüt'ün Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde bir adrese saklandığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda operasyon düzenleyen ekipler, Meryem Özsöğüt ile C.D. ve A.B'yi gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada, tabanca ile çok sayıda mermi, dijital malzeme ve örgütsel döküman ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.



ulusal.com.tr


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul #Meryem Özsöğüt #gri liste
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.