İçişleri Bakanlığının Aranan Terörist Listesi'nde gri kategoride yer alan sözde Erzurum Eyaleti Doğu Gücü sorumlusu Zinar Amed kod adlı Ali Akbaş ölü olarak ele geçirildi.
Ayrıntılar geliyor...
Aranan teröristler listesinde "gri kategori"de yer alan sözde Erzurum Eyaleti Doğu Gücü sorumlusu Zinar Amed kod adlı Ali Akbaş etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığının Aranan Terörist Listesi'nde gri kategoride yer alan sözde Erzurum Eyaleti Doğu Gücü sorumlusu Zinar Amed kod adlı Ali Akbaş ölü olarak ele geçirildi.