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Son Dakika! Gri listedeki terörist Ali Akbaş etkisiz hale getirildi

Aranan teröristler listesinde "gri kategori"de yer alan sözde Erzurum Eyaleti Doğu Gücü sorumlusu Zinar Amed kod adlı Ali Akbaş etkisiz hale getirildi

Son Dakika! Gri listedeki terörist Ali Akbaş etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığının Aranan Terörist Listesi'nde gri kategoride yer alan sözde Erzurum Eyaleti Doğu Gücü sorumlusu Zinar Amed kod adlı Ali Akbaş ölü olarak ele geçirildi.


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Kaynak: AA
Etiketler; #gri liste #ali akbaş
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