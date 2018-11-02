Terörden arananlar listesinde 300 bin TL ödülle "gri" kategoride yer alan "Baran-Amed-Kino" kod adlı İlyas Karakoç etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada gri listede yer alan terörist İlyas Karakoç'un etkisiz hale getirildiği duyuruldu.



"Terörden Arananlar Listesi"nde 300 bin lira ödülle "gri" kategoride yer alan "Baran-Amed-Kino" kod adlı İlyas Karakoç etkisiz hale getirildi.



İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İç Güvenlik Operasyonları kapsamında Diyarbakır'ın Lice ilçesi Türeli köyü kırsalında 1 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, "Baran-Amed-Kino" kod adlı İlyas Karakoç olduğu tespit edildi.



Açıklamada, Karakoç'un "Terörden Arananlar Listesi"nde 300 bin lira ödülle "gri" kategoride yer aldığı bildirildi.





