Son dakika: Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme!

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, İl Jandarma Komutanlığınca 27 Temmuz'da 16 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında Erzurum Adliyesi'ne getirildi.

Cumhuriyet savcılığındaki işlemlerinin ardından tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakimlik, 1 şüphelinin ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.

Soruşturmada tutuklu sayısı 25'e yükseldi

Gelen son tutuklamalarla birlikte Erzurum ve Tunceli cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı 25'e yükseldi.

Şüpheliler arasında emniyet mensupları da bulunuyor

Operasyon kapsamında aralarında emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiser, komiser, başpolis, 10 polis memuru, bilgisayar işletmeni ve 3 emekli polis memurunun da bulunduğu toplam 19 şüpheli hakkında işlem yapılmış, bu kişilerden 18'i gözaltına alınmıştı.