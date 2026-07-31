Son dakika: Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme!

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Son dakika: Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme!
Yayınlanma:

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, İl Jandarma Komutanlığınca 27 Temmuz'da 16 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında Erzurum Adliyesi'ne getirildi.

Cumhuriyet savcılığındaki işlemlerinin ardından tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakimlik, 1 şüphelinin ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.

Soruşturmada tutuklu sayısı 25'e yükseldi

Gelen son tutuklamalarla birlikte Erzurum ve Tunceli cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı 25'e yükseldi.

Şüpheliler arasında emniyet mensupları da bulunuyor

Operasyon kapsamında aralarında emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiser, komiser, başpolis, 10 polis memuru, bilgisayar işletmeni ve 3 emekli polis memurunun da bulunduğu toplam 19 şüpheli hakkında işlem yapılmış, bu kişilerden 18'i gözaltına alınmıştı.

Evinin önünde oynarken kaybolmuştu: 4 yaşındaki Miraç Kazan'dan acı haber geldiEvinin önünde oynarken kaybolmuştu: 4 yaşındaki Miraç Kazan'dan acı haber geldiYurt
Gülistan Doku soruşturma
Günün Manşetleri
Ruhsat soruşturmasında sıcak gelişme
Tarım Bakanlığı hileli gıda listesini yeniledi!
Ahmed Al-Jaber Üssü İHA'larla hedef alındı!
Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor!
Dikkat çatı uçması ve ulaşımda aksama riski var!
En düşük emekli aylığı kararı Resmi Gazete'de!
Malatya'da yol çalışması sırasında göçük
169 yangının 163'ü kontrol altında
Araç muayenesinde yeni dönem başlıyor
Denizli'de ormanlık alana yakın bölgede yangın!
Çok Okunanlar
En düşük emekli aylığı kararı Resmi Gazete'de! En düşük emekli aylığı kararı Resmi Gazete'de!
Altın piyasasında hareketli saatler: İşte 31 Temmuz 2026 güncel çeyrek ve gram altın fiyatları! Altın piyasasında hareketli saatler: İşte 31 Temmuz 2026 güncel çeyrek ve gram altın fiyatları!
Dikkat çatı uçması ve ulaşımda aksama riski var! Dikkat çatı uçması ve ulaşımda aksama riski var!
Motorine dev zam geldi! İşte 31 Temmuz akaryakıt fiyatları Motorine dev zam geldi! İşte 31 Temmuz akaryakıt fiyatları
Az önce nerede deprem oldu? Az önce nerede deprem oldu?