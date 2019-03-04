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Son Dakika: Gürcistan'da deprem (04 Mart 2019 son depremler)

Gürcistan'da saat 23:21'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Son Dakika: Gürcistan'da deprem (04 Mart 2019 son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre, saat 23:21'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 14 kilometre olarak açıklandı

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise depremin derimiğini 3.5 olarak açıkladı. AFAD verilerine göre depremin derinliği 6 kilometre olarak açıklandı.

Türkiye'de meydana gelen depremleri aşağıdaki linklerden takip edebilirsiniz.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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ulusal.com.tr

Etiketler; #Gürcistan
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