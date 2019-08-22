Millî Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşı Mark Esper ile telefonda görüştü. Görüşmede Güvenli Bölge'nin oluşturulmasına ilişkin planın birinci aşamasının bugünden itibaren başlatılması hususunda mutabık kalındığı belirtildi

Millî Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefonda görüştü.



İki bakanın görüşmesinde ana gündem Suriye'de kurulması planlanan Güvenli Bölge oldu.



Akar'ın Güvenli Bölgeye ilişkin Türkiye'nin görüş ve beklentilerini ifade ettiği, zaman kaybetmeksizin güvenli bölgenin oluşturulmasının gerektiğini vurguladığı öğrenildi.



Akar ile Esper güvenli bölgenin oluşturulmasına ilişkin planın birinci aşamasının bugünden itibaren başlatılmasında mutabık kaldı. Görüşmede, planlamanın ilerideki aşamalarını ele almak amacıyla askeri heyetlerin en kısa zamanda Ankara'da tekrar bir araya gelmesi kararlaştırıldı.



Pentagon tarafından da yazılı açıklama geldi. Açıklamada, ortak herakat merkeziyle ilgili üzerinde çalışılması gereken teknik ayrıntıların olduğu ve varılan mutabakatın planına uyulacağı belirtildi.





ulusal.com.tr