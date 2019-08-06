SON DAKİKA güvenli bölge haberleri... Terör örgütü PKK/PYD'de acil durum! Teröristler ABD üslerine sığınıyor

Türkiye ile ABD arasındaki güvenli bölge görüşmelerinden sonuç çıkmayınca TSK’nın ani gece baskını veya nokta operasyonlardan endişelenen terörör gütü yöneticileri, akşamları güneye gidip geceyi ABD üslerinin yakınındaki bölgelerde geçiriyor. Türkiye’nin Pençe operasyonları da bölgede yakından takip ediliyor. Yerel kaynaklar, PKK/PYD’nin Pençe operasyonları sonrasında Kandil ile Fırat’ın doğusu arasındaki bağın kesilmesinden büyük kaygı duyduklarını söyledi. Yerel kaynaklar, PKK/PYD ile birlikte hareket eden, bölge ticaretini ele geçiren PKK/PYD’ye yakın ailelerin son dönemlerde zenginleştiklerine dikkat çekti. Kaynaklar, bölgede etkin olan aşiretlerin tavrında da değişiklik gözlendiğini ifade etti. PKK/PYD’deki paniği ABD de fark etmiş durumda. Bölgede PKK/PYD merkezlerine ABD’lilerin geliş gidişleri artmış. Yerel halk “PKK/PYD’lilere moral verme amaçlı” diyor. WASHINGTON Post (WP) muhabirleri Souad Mekhennet ve Louisa Loveluck’ın Kamışlı’dan bildirdiğine göre PKK/PYD’liler Suriye’nin kuzeyinde Türkiye’nin olası harekatına karşı hazırlık yaptılar. Türkiye sınırındaki bölgelerde yeni tüneller kazıldığını aktaran WP, düzinelerce evin sığınağa dönüştürüldüğünü, yeraltında derme çatma hastaneler açtıklarını bildirdi. MİLLİ Savunma Bakanlığı’nda, Suriye’nin kuzeyinde eşgüdüm halinde tesis edilmesi planlanan güvenli bölge için ABD askeri yetkililerle ikinci toplantı yapıldı. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Washington yönetiminin, Türk ordusunun Fırat’ın doğusuna harekat düzenleme niyetinden rahatsız olduğunu söyledi

Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna müdahale için sınıra yığınağını artırması, Fırat’ın doğusunda PKK/PYD’de panik yarattı. ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’nin Ankara’da yaptığı, Fırat’ın doğusunda oluşturulacak güvenli bölge görüşmelerinden sonuç çıkmaması da PKK/PYD’lilerde endişeleri arttırdı. Aydınlık’ın yerel kaynaklardan edindiği bilgilere göre, bölgede Türk televizyonları dikkatle takip ediliyor. Türk yetkililerin ABD önerilerinden tatmin olmadıklarını açıklamasından sonra PKK/PYD’lilerin peş peşe toplantılar yaptıkları, acil durum ilan ettikleri bildiriyor.



GECELERİ ABD ÜSLERİNİN YAKININDA GEÇİRİYORLAR



Türkiye sınırına yakın yerleşim birimlerindeki silah ve mühimmat depoları iç bölgelere taşınmış. Yerel kaynaklar, “Örgüt yöneticileri tedirginlik içinde” diyor, “Ani gece baskınından veya nokta operasyonlardan korkuyorlar. Bu nedenle örgütün ileri gelenleri akşamları güneye gidip geceyi ABD üslerinin yakınındaki bölgelerde geçiriyorlar. Üstlerin yakınlarında örgüt yöneticilerinin kalması için yerler yapılmış. Sınıra yakın merkezlerde de geceleri nöbet tutuyorlar” dediler.



BAYRAKLARI İNDİRDİLER



Kamışlı’da Türkiye sınırına yakın kesimlerde Türkiye’den de görülecek şekilde PYD/YPG bayrakları asılıydı. Son günlerde bu bayrakların indirildiği görüldü. Kamışlılılar PKK/PYD’nin bayraklarını Türkiye’den yapılacak nokta atışlardan korktukları için indirdiklerini ifade ettiler.



KANDİL-SURİYE HATTININ KESİLMESİ



Türkiye’nin Pençe operasyonları da bölgede yakından takip ediliyor. Yerel kaynaklar, PKK/PYD’nin Pençe operasyonları sonrasında Kandil ile Fırat’ın doğusu arasındaki bağın kesilmesinden büyük kaygı duyduklarını söylediler. PKK/PYD’lilerin bu konudaki kaygılarını şöyle anlattılar: “Irak-Suriye arası vızır vızır işliyordu. Hatta kendi aralarında konuşurlarken Kandil’den yeni geldiğini belirterek söze başlayanlar oluyordu. Türkiye Hakurk ve çevresinde operasyonları yoğunlaştırıp bölgeyi

kontrol edince gidiş gelişler durmuş. Bu durumdan çok endişeliler. Türkiye’nin Sincar’a da operasyon yapması halinde Irak-Suriye bağının tamamen kopacağını söylüyorlar. Şaşkınlık içindeler. Hatta aralarında ‘çember iyice daraldı’ diyenler bile var.”



MAL DERDİNE DÜŞTÜLER



PKK/PYD ile birlikte hareket eden, bölge ticaretini ele geçiren PKK/PYD’ye yakın ailelerin son dönemlerde zenginleştiklerine dikkat çeken yerel kaynaklar, şöyle konuşuyor: “Bu aileler Türkiye’nin müdahale etme kararlılığı karşısında şaşkınlar. Bunlar sınır bölgelerinde önemli ölçüde gayrımenkul edinmişti. Şimdi ‘Türkiye bölgeye girerse mallarımızı elimizden alır’ telaşına düştüler. Ellerindeki malları nakde çevirme şansları da yok. Bu nedenle onlar panik içindeler.”



AŞİRETLERİN TUTUMU



Bölgede etkin olan aşiretlerin tavrında da değişiklik gözlendiğini ifade eden yerel kaynaklar şu bilgiyi verdiler: “Bölgede aşiretler gelişmelere göre tutumlarını netleştiriyor. Arap aşiretler PKK/PYD’den rahatsız. Bu hem Kamışlı, hem Telabyat, hem de diğer bölgelerde aynı. Arap aşiretle PKK/PYD’liler arasında gerilim yükseliyor. ABD’nin PKK/PYD’nin arkasında durmasına ses çıkarmayan aşiretler, Türkiye’nin müdahalesi gündeme gelince açık tutum almaya başladılar. Daha önce ne olacağını anlamaya çalışan aşiretler, şimdi Suriye’nin toprak bütünlüğü için Esad yönetimi ile temasa geçtiler. Bölgede en etkili aşiret Şammar aşiretidir. Suriye’den körfez ülkelerine kadar yaygın bir aşirettir. Kızlarının güzelliği meşhurdur. Körfezdeki zengin şeyhlerin, emirlerin eşleri, gelinleri bu aşirettendir. Aile bağları olduğu için bütün Ortadoğu’da sözleri dinlenir. Geçen günlerde şamar aşiretinden temsilciler de Şam’a giderek Esad yönetimi ile görüşmeler yaptılar. Bölgede dengeler değişiyor. İdlib Şam’ın kontrolüne geçtikten sonra sıranın Fırat’ın doğusuna geleceğinin herkes farkında. Şimdi bölge buna karşı şekilleniyor.”



ABD, PANİĞİ ÖNLEMEYE ÇALIŞIYOR



PKK/PYD’deki paniği ABD de fark etmiş durumda. Bölgede PKK/PYD merkezlerine ABD’lilerin geliş gidişleri artmış. Yerel halk “PKK/PYD’lilere moral verme amaçlı” diyor. James Jeffrey Türkiye’de görüşme yaparken ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) General Kenneth McKenzie’nin, Suriye’de DSG komutanı Mazlum Kobani kod adlı Şahin Cilo ile görüşmesi de bu çerçevede ele alınıyor. Yerel kaynaklar, James Jeffrey’in son yaptığı, “Bizimle savaşanların zarar görmemesi, saldırıya hedef olmaması konusundaki taahhüdümüz sürüyor” açıklamasını da PKK/PYD’deki paniği önleme çabası olarak yorumluyorlar.



MÜLTECİLER UMUTLANDI



Bu arada, Türkiye’ye gelen ve Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin’de bulunan Suriyeli göçmenlerin, gelişmeleri yakından izledikleri öğrenildi. Suriye tarafındaki akrabaları ile yakın temas içinde olan göçmenlerin Fırat’ın doğusunda Türkiye’nin atacağı adımları bekledikleri, uzun vadede Esad yönetiminin eskiden olduğu gibi bölgede hakimiyetini kurmasına destek verdikleri bildirildi.



WASHINGTON POST: PYD SINIRA TÜNELLER KAZDI



WASHINGTON Post (WP) muhabirleri Souad Mekhennet ve Louisa Loveluck’ın Kamışlı’dan bildirdiğine göre PKK/PYD’liler Suriye’nin kuzeyinde Türkiye’nin olası harekatına karşı hazırlık yaptılar.



Türkiye sınırındaki bölgelerde yeni tüneller kazıldığını aktaran WP, düzinelerce evin sığınağa dönüştürüldüğünü, yeraltında derme çatma hastaneler açtıklarını bildirdi.



PKK/PYD yöneticilerinden Aldar Halil, WP’ye verdiği demeçte, ellerindeki IŞİD mahkumlarını Türkiye’nin harekatına karşı koz olarak kullandıklarını açık ediyor: “Dürüst olmak gerekirse, IŞİD mahkumlarını kart olarak kullanmıyoruz. Ama belki

burada kontrolünü kaybedeceğiz. Bu cezaevleri resmi cezaevlerine benzemez; bazıları sadece bir duvar inşa edip onu hapishaneye dönüştürdüğümüz okullar. IŞİD üyeleri, savaş olduğunu ve Türkiye’nin saldırdığını görürse duvarları yıkacak ve

kaçacaklar.”



ABD'Lİ YETKİLİLERDE İKİNCİ GÜVENLİ BÖLGE TOPLANTISI



MİLLİ Savunma Bakanlığı’nda, Suriye’nin kuzeyinde eşgüdüm halinde tesis edilmesi planlanan güvenli bölge için ABD askeri yetkililerle ikinci toplantı yapıldı. İlk toplantı, 23 Temmuz’da yapılmış ancak Türk yetkililer, ABD’nin “tatmin edici bir öneri sunmadığını” açıklamıştı. Bakanlık’tan yapılan açıklamada, “Suriye’nin kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan güvenli bölgeye yönelik ABD askeri yetkilileri ile görüşmeler Milli Savunma Bakanlığı’nda başlamıştır” denildi.



ERDOĞAN HAREKATIN SİNYALİNİ VERDİ



ABD’lilerle yapılan görüşmelerin “oyalamaya” dönüşmesini istemeyen Türkiye, harekat için çok fazla beklemeyeceğini ilan etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün İstanbul-İzmir otoyolu açılışında yaptığı konuşmada Fırat’ın doğusuna düzenlenecek harekatın sinyalini vermişti: “Afrin’e, Cerablus’a, El-Bab’a girdik. Şimdi de Fırat’ın doğusuna gireceğiz. Biz bunu Rusya ile de ABD ile de paylaştık. Taciz atışları devam ettikçe bizim sessiz kalmamız mümkün değildir. Biz bir yere kadar

sabrederiz. O sabrın bir sonu var.”



ABD: RAHATSISIZ



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Washington yönetiminin, Türk ordusunun Fırat’ın doğusuna harekat düzenleme niyetinden rahatsız olduğunu söyledi.



Rus basınına konuşan Ortagus, “Suriye’nin kuzeyinde planlanan bu tür tek taraflı askeri eylemler, özellikle ABD’li askerlerin harekat bölgesinin yakınında bulunma olasılığı, ABD’nin ve yerel Suriyeli partnerlerin IŞİD karşıtı operasyonlarının sürmesi nedeniyle ciddi endişe yaratıyor” dedi. Ortagus, bu tür eylemleri kabul edilemez bulduklarını kaydederek, Türkiye’ye bir kez daha ortak yaklaşım belirlenmesi için ABD’yle çalışma çağrısında bulunduklarını belirtti.



Sözcü Ortagus, güvenli bölge konusunda Türkiye’yle yoğun istişare sürdürdüklerine dikkat çekti: “Bu diyaloğun sınır bölgesinde güvenliği sağlamaya yönelik yegane yöntem olduğunu düşünüyoruz. Türkiye’nin mutabakat sağlamadan düzenleyeceği her türlü askeri harekat, bu ortak çıkara zarar verir.”



ulusal.com.tr