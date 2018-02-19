Suriye ordusuna bağlı güçlerin Afrin'e gireceğinin açıklanmasının ardından Ulusal Kanal Ankara Haber Müdürü Eray Çelebi, güvenlik kaynaklarıyla yaptığı görüşmeyi anlattı. Çelebi, "PYD tamamen teslim oluyor. Afrin'deki kurumlar Suriye'ye teslim edilecek. Askeri noktalar, Suriye ordusuna teslim edilecek. PYD'nin elindeki silahlar Suriye'ye teslim edilecek. Afrin'de PYD varlığı olmayacak." bilgilerini paylaştı

Suriye Devlet Televizyonu'nun "Orduya bağlı güçler birkaç saate Afrin'e girecek" açıklaması yaptı.



Ulusal Kanal Ankara Haber Müdürü Eray Çelebi, Umut Tezerer'in sunduğu Gün Ortası programında, bu gelişme sonrası güvenlik kaynaklarıyla yaptığı görüşmeyi anlattı.



Eray Çelebi şunları söyledi:



"Oldukça önemli ve kritik bir haber. Suriye Devlet Televizyonu diyor ki 'Yönetim birkaç saat içerisinde Afrin'e girecek'. Suriye Devlet Televizyonu'nun haberinde yönetimden kasıt burada Suriye ordusu. Türk ordusu özellikle ilerledikçe Fırat Kalkanı Harekatı'nın ardından kararlı duruşunu gösterince PKK-PYD'nin zaten çözülmeye başladığını söylemiştik. Afrin'den kaçışların olduğunu söylemiştik. Silah bırakmaların olduğunu söylemiştik. Ve en nihayetinde artık PKK-PYD beyaz bayrak çekmiş bulunuyor. Bu haberin öncelikle doğru olduğunu söyleyelim. Ankara'da güvenlik kaynaklarıyla, güvenlik bürokrasisiyle görüştük. Kaynakların bize verdiği bilgiler de yine aynı şekilde Suriye ordusu ile PYD arasında öyle bir anlaşma sağlandığı ve PYD'nin tamamen Suriye ordusuna teslim olacağı yönünde bir bilgi geldi bize de. Yani Ankara'dan da teyit ettirdiğimiz bir bilgi. Şimdi şöyle yorumlar da yapılıyor: 'PYD'liler tamamen çekilmeyecek. PKK'nın Suriye kolu PYD'nin belli bir gücü Afrin'de kalacak ve onların yanına Suriye ordusu gelecek' şeklinde bazı iddialar var. Ama özellikle güvenlik kaynaklarına bunu da sorduk. Kesinlikle bunun da doğru olmadığını söylediler. Bu iddia da çok doğru değil. PYD tamamen teslim olmayı seçmiş durumda. Özellikle Rus üssü Hymemim'de 17 Şubat'ı 18 Şubat'a bağlayan gece, bir görüşme oldu, Suriye ordusu ile PYD temsilcileri arasında. Özellikle bu görüşmede belirlendi süreç. Bununla ilgili şartlar da var. Suriye ordusunun Afrin'e giriş şartı bunlar, PYD'nin değil. PYD zaten teslim olmayı seçmiş durumda. Birinci şart, Afrin'deki bütün resmi kurum ve kuruluşlar, devlete teslim edilecek. PYD de bunu kabul etmiş durumda. İkinci şart, Afrin merkez ve kırsalındaki YPG'nin konuşlu bulunduğu 52 kilit askeri nokta Suriye ordusuna devredilecek. Üçüncü şart, hafif, ağır hiç fark etmez bütün silahlar Suriye ordusuna teslim edilecek. Afrin'deki PKK-PYD denetiminde bulunan bütün silahların yine Suriye ordusuna teslim edilmesi kararlaştırılmış oldu. PYD'nin sivillere dağıttığı silahlar da kesinlikle Suriye ordusuna teslim edilecek ve 18 yaşını doldurmuş, askerlik yaşına gelmiş gençler, yine Suriye ordusuna askere yazılacak. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Bu şartlar, önemli şart. Bunlar, PYD'nin teslim şartları. PYD burada kendi tercihinde yapmış bulunuyor. Bu silah bırakanlar Suriye ordusu tarafından da yargılanacağını söyleyebiliriz. Bazı PYD bünyesindeki teröristlerin farklı bir yere geçisi de sağlanabilir. PYD tamamen çekiliyor. Afrin'de herhangi bir PYD varlığı bundan sonra kesinlikle olmayacak. Bazı iddialar var, 'PYD orada kalacak, Suriye ordusu da gelecek. PYD ile Suriye ordusu Türkiye'ye karşı namlusunu çevirecek' Bu iddiadan öte yalan. Öyle bir şeyin gerçekliği de yok. Özellikle güvenlik kaynakları da şunu söylüyor: 'PYD'nin Afrin'den çekilmesi Türkiye'nin lehine'"



ulusal.com.tr