AK Parti'nin 18'inci kuruluş yıl dönümü için 23 Ağustos'ta yapılacak törene eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu davet edilmedi. Gül, Davutoğlu ve Babacan'a davetiye gönderilmemesiyle ilgili konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Kendini aileden hissetmeyenler davet edilmeyecek." ifadelerini kullandı

AK Parti, önümüzdeki günlerde 18. kuruluş yıl dönümü için tören düzenleyecek. Partide görev alan isimlere, tören için davetiye gönderildi.



ÜÇÜNE DE DAVETİYE YOK



Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a bu davetiyeler gönderilmedi.



Gül ve Davutoğlu, son olarak İçişleri Bakanlığı'nın 3 büyükşehire kayyum atamasına, aynı dakika içerisinde tweet atarak tepki göstermişti.



Gül, Davutoğlu ve Babacan'a davetiye gönderilmemesiyle ilgili konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Kendini aileden hissetmeyenler davet edilmeyecek." ifadelerini kullandı.



ulusal.com.tr