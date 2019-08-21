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Son dakika haberi! AK Parti'den Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu kararı! Mahir Ünal'dan açıklama

AK Parti'nin 18'inci kuruluş yıl dönümü için 23 Ağustos'ta yapılacak törene eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu davet edilmedi. Gül, Davutoğlu ve Babacan'a davetiye gönderilmemesiyle ilgili konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Kendini aileden hissetmeyenler davet edilmeyecek." ifadelerini kullandı

Son dakika haberi! AK Parti'den Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu kararı! Mahir Ünal'dan açıklama

AK Parti, önümüzdeki günlerde 18. kuruluş yıl dönümü için tören düzenleyecek. Partide görev alan isimlere, tören için davetiye gönderildi.

ÜÇÜNE DE DAVETİYE YOK

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a bu davetiyeler gönderilmedi.

Gül ve Davutoğlu, son olarak İçişleri Bakanlığı'nın 3 büyükşehire kayyum atamasına, aynı dakika içerisinde tweet atarak tepki göstermişti.

Gül, Davutoğlu ve Babacan'a davetiye gönderilmemesiyle ilgili konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Kendini aileden hissetmeyenler davet edilmeyecek." ifadelerini kullandı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ak parti #abdullah gül #Ahmet Davutoğlu
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