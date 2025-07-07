Son dakika haberi! Gazeteci Hikmet Çetinkaya hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Gazeteci Hikmet Çetinkaya yaşamını yitirdi.

HİKMET ÇETİNKAYA KİMDİR?

1942'de Balıkesir'in Edremit ilçesinde doğdu. Lise öğrenimini Manisa Erkek Lisesi'nde tamamladıktan sonra Cumhuriyet gazetesinde muhabirliğe başladı.1966-1980 yıllarında Türkiye'nin dört bir yanındaki kırsal kesimin insanları ile röportajlar yaptı. 1968, 1970 ve 1971 yıllarında İzmir Gazeteciler Cemiyeti Hasan Tahsin Ödülü'ne, 1975’te Türk Dil Kurumu Basın Ödülü'ne değer görüldü.

Çetinkaya, bir süre Cumhuriyet Gazetesi'nin Ege temsilciliğini yaptı. 1986’da düzenli köşe yazıları yazmaya başladı. 2000-2005 arasında Cumhuriyet Gazetesi Genel Koordinatörlüğü'nü üstlendi. Gazetenin 5. sayfasında Politika Günlüğü isimli köşede köşe yazılarını sürdüren Çetinkaya, 2014'te Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından 50 yıldan uzun süredir gazeteciliği sürdürenlere verilen Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü'ne değer görüldü.

Uzun yıllar İzmir’de gazetecilik yapan, İzmir Gazeteciler Cemiyeti üyesi ve Cumhuriyet Gazetesi’nin eski Genel Koordinatörü ve yazarı Hikmet Çetinkaya, çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul’daki hastanede hayatını kaybetti.