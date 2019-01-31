Hasdal- Kemerburgaz yolunda, Metro Turizme ait otobüsün henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Devrilen otobüste 2 kişi öldü, 3'ü ağır 21 kişi yaralandı.
Kaza olduğu yere çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırdı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Hasdal- Kemerburgaz yolunda, Metro Turizme ait otobüsün henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Hasdal- Kemerburgaz yolunda, Metro Turizme ait otobüsün henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.