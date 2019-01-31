Hasdal- Kemerburgaz yolunda, özel bir firmaya ait otobüsün henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.





Kazada yaralılar var.



Hasdal- Kemerburgaz yolunda, özel bir firmaya ait otobüsün henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.Kazada yaralılar var.