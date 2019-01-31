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Son dakika haberi: İstanbul'da otobüs devrildi: 2 ölü

Hasdal- Kemerburgaz yolunda, özel bir firmaya ait otobüsün henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika haberi: İstanbul'da otobüs devrildi: 2 ölü
Hasdal- Kemerburgaz yolunda, özel bir firmaya ait otobüsün henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Kazada yaralılar var. 

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