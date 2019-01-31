banner1002
​Vatan Partisi Adayı HDP'yi rahatsız etti
​Vatan Partisi Adayı HDP'yi rahatsız etti
​Sigortasız çiftçi zararla baş başa
​Sigortasız çiftçi zararla baş başa
Kumpas davası 11 Mart'a ertelendi
Kumpas davası 11 Mart'a ertelendi
Suriye'de çözüm: Adana Mutabakatı
Suriye'de çözüm: Adana Mutabakatı

Son dakika haberi: İstanbul'da Metro Turizm otobüsü kaza yaptı: 2 ölü

Hasdal- Kemerburgaz yolunda, Metro Turizme ait otobüsün henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3'ü ağır 21 kişi yaralandı

Son dakika haberi: İstanbul'da Metro Turizm otobüsü kaza yaptı: 2 ölü

Hasdal- Kemerburgaz yolunda, Metro Turizme ait otobüsün henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Hasdal-Kemerburgaz kara yolunda İstanbul-Antalya seferini yapan Metro Turizm'e ait, sürücüsü henüz belirlenemeyen 22 AT 573 plakalı otobüs Kemerburgaz mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kaza yerinde bir kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 22 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Yaralılardan biri hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı, 3'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde tek şeritten sağlanan ulaşım, otobüsün vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #Metro Turizm #istanbul
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.