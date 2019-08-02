Son dakika haberi: Meteorolojiden aralıklı sağanak yağış ve hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 2 Ağustos 2019 Cuma

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), haftanın son iş günü için birçok ile önemli uyarıda bulundu. Meteoroloji, birçok yerde yağışın beklendiğini kaydetti. İstanbul'da da hava durumunun parçalı ve çok bulutlu olacağı, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı olacağı kaydedildi. Marmara Bölgesi'nde Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne ait son dakika hava durumu tahmin raporları

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı Ege’de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.



Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren kıyı Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.



İSTANBUL İÇİN SON DAKİKA UYARISI



Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek.



Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yerel olarak sağanak öngörülüyor.



Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren kıyı Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması vb. olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.



BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin yerel olarak sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BALIKESİR °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu



BURSA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu



İSTANBUL °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı



KIRKLARELİ °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı



EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğle saatlerinden sonra kıyı Ege’de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.



A.KARAHİSAR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu



DENİZLİ °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu



İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık



MANİSA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık



AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA °C, 34°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık



HATAY °C, 31°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu



ISPARTA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu



İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeybatısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinde parçalı bulutlu



ÇANKIRI °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu



ESKİŞEHİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinde parçalı bulutlu



SİVAS °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu



BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU °C, 27°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı



DÜZCE °C, 30°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı



SİNOP °C, 28°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı



ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



AMASYA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu



BAYBURT °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu



SAMSUN °C, 28°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı



TRABZON °C, 27°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı



DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ERZURUM °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu



KARS °C, 27°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



MALATYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık



VAN °C, 29°C

Az bulutlu ve açık



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



DİYARBAKIR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık



GAZİANTEP °C, 37°C

Az bulutlu ve açık



SİİRT °C, 39°C

Az bulutlu ve açık



ŞANLIURFA °C, 42°C

Az bulutlu ve açık



DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.



KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatı, öğlen geneli ile sabah batısı kuzeydoğudan, doğusu öğle saatlerinde güneybatı, akşam ve gece batısı güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş; İyi, yağış anında orta.



MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.



EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu, öğle saatlerinde kuzeybatıdan, Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğlen 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,5m, Görüş: İyi.



AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgâr: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.



VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgâr: Batı ve güneybatı, öğle saatlerinde kuzeybatı, akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), akşam yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m, Görüş: İyi.