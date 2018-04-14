Suriye'ye emperyalist saldırıyla ilgili Suriye Cumhurbaşkanı Esad ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani görüştü. Esad, "Batı, kontrolü kaybettiği için saldırdı" derken Ruhani "Esad'ı arayıp 'yanındayız' mesajı verdim" ifadelerini kullandı. Suriye Arap Haber Ajansı'nın (SANA) haberinde "Cumhurbaşkanı Beşşar el Esad İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’den bir telefon görüşmesi alırken, görüşmede Ruhani ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’ye bulundukları üçlü saldırıyı keskin bir dille kınadı. Cumhurbaşkanı el Esad Ruhani ile telefon görüşmesinde ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’ye bulundukları saldırının Suriye’nin her karış toprağında terör ve destekçilerini yok etmede Suriye’nin azim ve kararlılığını pekiştirecek." ifadeleri yer aldı

Suriye'ye emperyalist saldırıyla ilgili Suriye Cumhurbaşkanı Esad ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Esad, "Batı, kontrolü kaybettiği için saldırdı" dedi.



Ruhani ise "Esad'ı arayıp 'yanındayız' mesajı verdim" ifadelerini kullandı.



GÖRÜŞMENİN DETAYLARI



Suriye Arap Haber Ajansı'nın (SANA) haberinde şu ifadeler yer aldı:



"Cumhurbaşkanı Beşşar el Esad İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’den bir telefon görüşmesi alırken, görüşmede Ruhani ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’ye bulundukları üçlü saldırıyı keskin bir dille kınadı.



Ruhani İran’ın Suriye ve halkını destekleyen tutumunu bir kez daha vurgularken, saldırının Suriye ve halkını terör ve destekçilerine karşı mücadele azimlerine kıramayacağına ianndığını ifade etti.



Telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı saldırının ayrıntıları ve hava savunma güçlerimizin saldırıya başarıyla karşı koymaları konusunda ayrıntılarla Ruhani’ye bilgi aktardı.



Saldırının Suriye’de yıllardır radikal terörü destekleyen Batılı sömürü ve hegemonya güçlerinin Suriye’deki kontrolünü kaybettiğini irdelemeleri sonucunda geldiğine dikkat çeken el Esad; aynı zamanda kendi halkları ve dünya kamuoyu önünde güvenirliğini kaybettiğini anlaması ardından geldiğine vurgu yaptı. El Esad radikal terörü destekleyip edat olarak kullanan bu devletlerin, edatlarının başarısızlığını görmeleri ardından kendilerinin direk olarak Suriye’ye saldırdıklarını kaydetti.



El Esad; ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’ye bulundukları saldırının Suriye’nin her karış toprağında terör ve destekçilerini yok etmede Suriye’nin azim ve kararlılığını pekiştirecek"



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