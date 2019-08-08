Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Denizli, Bozkurt'ta 6,0 büyüklüğünde 10 km derinlikte bir deprem meydana geldi. İzmir Bölge Afet ve Denizli Kızılay Şube Ekiplerimiz sahaya doğru harekete geçtiler. Deprem yüzeye yakın gerçekleştiği için şiddetli hissedildi. Ege depremleri sık ve uzun artçılar oluştururlar o nedenle vatandaşlarımız çatlak binalara girmesinler, Afad ve Valilikten gelecek talimatlara uysunlar." açıklaması yaptı

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Denizli Bozkurt'ta meydana gelen büyük depremlerle ilgili açıklama yaptı.



Kınık, şunları belirtti:



"Denizli, Bozkurt'ta 6,0 büyüklüğünde 10 km derinlikte bir deprem meydana geldi. İzmir Bölge Afet ve Denizli Kızılay Şube Ekiplerimiz sahaya doğru harekete geçtiler.



Deprem yüzeye yakın gerçekleştiği için şiddetli hissedildi. Ege depremleri sık ve uzun artçılar oluştururlar o nedenle vatandaşlarımız çatlak binalara girmesinler, Afad ve Valilikten gelecek talimatlara uysunsunlar.



Deprem Bozkurt ilçesinde çatlak ve yıkıntıların bulunduğu, Tutluca, Karaağaç Köyü, Mimarsinan, Mehmetçik mahallesi, Sas Köy muhtarları ile yapılan görüşmelerde binalarda çatlak ve yıkıntılar olduğu bilgisi alınmıştır."



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