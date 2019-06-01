banner1005
ABD'de silahlı saldırı
ABD'de silahlı saldırı
FETÖ davalarına bakan hakimlere yeni görev
FETÖ davalarına bakan hakimlere yeni görev
'Bu çılgınlıklarından şimdiden vazgeçsinler'
'Bu çılgınlıklarından şimdiden vazgeçsinler'
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Son dakika haberleri... 1 Haziran 2019 Cumartesi Türk Telekom arama sorunu devam ediyor mu? Türk Telekom arama, internete girme ve mesaj atma problemi mi yaşanıyor? Türk Telekom'dan kullanıcılarına uyarı mesajı

Türk Telekom kullanıcılarının büyük bir sorun yaşadığı belirtildi. Kullanıcılar, Türk Telekom'dan arama yapamadıklarını söyledi. Edinilen bilgilere göre, kısa mesaj sisteminde bir sorun bulunmuyor. Türk Telekom şebekelerin çekmediği ifade edilirken bazı kullanıcılar, internet erişiminde de sorun yaşadığını aktardı. Sorunun ülke genelinde yaşandığı kaydedildi. Türk Telekom tarafından müşteri hizmetlerine bağlanmak isteyen kullanıcılara, "Teknik bir arıza nedeniyle problemler yaşanmaktadır. Ekiplerimiz sorunları giderme çalışmalarına devam etmektedir." mesajı aktarılıyor

Son dakika haberleri... 1 Haziran 2019 Cumartesi Türk Telekom arama sorunu devam ediyor mu? Türk Telekom arama, internete girme ve mesaj atma problemi mi yaşanıyor? Türk Telekom'dan kullanıcılarına uyarı mesajı

Türk Telekom kullanıcılarının büyük bir sorun yaşadığı belirtildi. 

Kullanıcılar, Türk Telekom'dan arama yapamadıklarını söyledi. 

Edinilen bilgilere göre, kısa mesaj sisteminde bir sorun bulunmuyor. 

Türk Telekom şebekelerin çekmediği ifade edilirken bazı kullanıcılar, internet erişiminde de sorun yaşadığını aktardı.

Mobil servislerin çalışmadığını ifade eden bir kullanıcı, telefonunun şebekesinin çekmediğini, Türk Telekom'u aramaya çalıştığını fakat numaranın otomatik kapatıldığını bildirdi.

Sorunun ülke genelinde yaşandığı kaydedildi.

TÜRK TELEKOM'DAN İLK AÇIKLAMA

Arıza için Türk Telekom Müşteri Hizmetleri'nin arayan kullanıcılara, mobil bölümüne bağlanılmak istenildiğinde bir uyarı ifade ediliyor.

Uyarı mesajında, şunlar aktarılıyor:

"Teknik bir arıza nedeniyle problemler yaşanmaktadır.

Ekiplerimiz sorunları giderme çalışmalarına devam etmektedir."

ulusal.com.tr

Etiketler; #türk telekom
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.